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Донецкая область: в Авдеевке от обстрелов РФ погибли 2 человека, 4 ранены

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 23:21
Павел Кириленко, фото с Facebook

В Донецкой области в понедельник в результате российских обстрелов два человека погибли и 9 ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "4 апреля в результате российских обстрелов 2 человека погибли в Авдеевке, еще 4 – ранены. Среди раненых в Авдеевке есть один ребенок.

Кроме того, 3 человека получили ранения в Георгиевке, 1 в Новоселовке и 1 в Воздвиженке".

Детали: Кириленко также сообщил, что в понедельник удалось уточнить информацию о 3 раненых в Мариуполе, в том числе одном ребенке.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно, констатировал он.

Темы: Донецкая областьАвдеевкавойна
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