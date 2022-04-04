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Донеччина: в Авдіївці від обстрілів РФ загинуло 2 людей, 4 поранено

Катерина ТищенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 23:21
Донеччина: в Авдіївці від обстрілів РФ загинуло 2 людей, 4 поранено
Павло Кириленко, фото з Facebook

На Донеччині в понеділок внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули й 9 поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "4 квітня внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули в Авдіївці, ще 4 – поранено. Серед поранених в Авдіївці є одна дитина.

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Крім того, 3 людини одержали поранення у Георгіївці, 1 у Новоселівці і 1 у Воздвиженці".

Деталі: Кириленко також повідомив, що в понеділок вдалося уточнити інформацію про 3 поранених у Маріуполі, у тому числі одну дитину.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо, констатував він.

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Теми: Донецька областьАвдіївкавійна
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