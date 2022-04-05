Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще больше самолетов перебросили США в Польшу

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 01:50
Еще больше самолетов перебросили США в Польшу
фото: Блащак в twitter

На авиабазу в польском городе Ласк приземлились американские истребители-бомбардировщики F18.

Источник: командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке, министр обороны Польши Мариуш Блащак

Детали: Истребители F18 из числа 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина).

Реклама:

Туда же прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.

"Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", – говорится в сообщении ВВС США в Европе и Африке.

Блащак сообщил, что американские самолеты прибыли на польскую авиабазу. Он назвал это символом поддержки и усилением восточного фланга НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, в Литве были размещены американские подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.

"Быстрая передислокация морской пехоты США немедленно усиливает сдерживание и оборону на восточном фланге НАТО", – заявили в военном ведомстве США.

Темы: СШАПольшаНАТОавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: