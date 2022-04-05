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Еще больше самолетов перебросили США в Польшу

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 01:50
фото: Блащак в twitter

На авиабазу в польском городе Ласк приземлились американские истребители-бомбардировщики F18.

Источник: командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке, министр обороны Польши Мариуш Блащак

Детали: Истребители F18 из числа 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина).

Туда же прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.

"Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", – говорится в сообщении ВВС США в Европе и Африке.

Блащак сообщил, что американские самолеты прибыли на польскую авиабазу. Он назвал это символом поддержки и усилением восточного фланга НАТО.

Кроме того, в Литве были размещены американские подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.

"Быстрая передислокация морской пехоты США немедленно усиливает сдерживание и оборону на восточном фланге НАТО", – заявили в военном ведомстве США.

Темы: СШАПольшаНАТОавиа
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