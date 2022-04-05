Еще больше самолетов перебросили США в Польшу
На авиабазу в польском городе Ласк приземлились американские истребители-бомбардировщики F18.
Источник: командование Военно-воздушных сил США в Европе и Африке, министр обороны Польши Мариуш Блащак
Детали: Истребители F18 из числа 2-го авиакрыла Корпуса морской пехоты были переброшены в Польшу с авиабазы Бофорт (штат Южная Каролина).
Туда же прибыли самолеты-заправщики KC-130J Hercules.
"Отправка (истребителей) в Восточную Европу направлена на поддержку коллективной обороны НАТО", – говорится в сообщении ВВС США в Европе и Африке.
Блащак сообщил, что американские самолеты прибыли на польскую авиабазу. Он назвал это символом поддержки и усилением восточного фланга НАТО.
W bazie lotniczej w Łasku wylądowały amerykańskie myśliwce F18. To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZdCqO6yete— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 4, 2022
Кроме того, в Литве были размещены американские подразделения воздушного управления действиями авиации Корпуса морской пехоты.
"Быстрая передислокация морской пехоты США немедленно усиливает сдерживание и оборону на восточном фланге НАТО", – заявили в военном ведомстве США.