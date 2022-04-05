Австралия запрещает экспортировать в РФ предметы роскоши
Вторник, 5 апреля 2022, 05:22
Правительство Австралии запретит экспортировать в Россию предметы роскоши.
Источник: министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн
Детали: Как сообщается, эти санкции нацелены на президента РФ Владимира Путина и его богатых помощников, а не на рядовых российских потребителей.
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В частности, речь идет о вине, дорогой косметике и запчастях для роскошных автомобилей.
Санкции вводятся в координации с ключевыми партнерами, чтобы ограничить доступ российской элиты к таким товарам.
Напомним: Также экспорт предметов роскоши в РФ запретили США, Япония, Великобритания.
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