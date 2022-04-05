Австралия запрещает экспортировать в РФ предметы роскоши

Правительство Австралии запретит экспортировать в Россию предметы роскоши.

Источник: министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн

Детали: Как сообщается, эти санкции нацелены на президента РФ Владимира Путина и его богатых помощников, а не на рядовых российских потребителей.

В частности, речь идет о вине, дорогой косметике и запчастях для роскошных автомобилей.

Санкции вводятся в координации с ключевыми партнерами, чтобы ограничить доступ российской элиты к таким товарам.

Напомним: Также экспорт предметов роскоши в РФ запретили США, Япония, Великобритания.