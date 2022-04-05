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Премьер Словении анонсировал визит Борреля и фон дер Ляен в Киев

"Европейская правда"Вторник, 5 апреля 2022, 08:18

Премьер-министр Словении заявил, что в Киев прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Также он анонсировал возобновление работы нескольких дипломатических миссий в Киеве.

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"К словенским дипломатам в Киеве присоединятся литовские. Также туда возвращается миссия ЕС. На этой неделе в Киев также отправятся президент Европейской комиссии и Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. На этот раз пример показала Словения" – написал Янша в Twitter.

Следует отметить, что в графике президентки Еврокомиссии визита в Киев нет. Свободна дата 8 апреля, а на следующий день, 9 апреля, она планирует принять участие в акции "Stand Up For Ukraine" в Варшаве вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, в конце марта в Киев прибыл и начал работу временный поверенный в делах Словении в Украине Боштьян Лесяк.

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Темы: ЕСКиев
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