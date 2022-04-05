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Прем'єр Словенії анонсував візит Борреля і фон дер Ляєн до Києва

"Європейська правда"Вівторок, 5 квітня 2022, 08:18

Прем'єр-міністр Словенії заявив, що до Києва прибудуть глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Також він анонсував відновлення роботи кількох дипломатичних місій у Києві.

"До словенських дипломатів у Києві приєднаються литовські. Також туди повертається місія ЄС. Цього тижня до Києва також поїде президент Європейської комісії та Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки. Цього разу приклад показала Словенія" - написав Янша у Twitter.

Слід зазначити, що у графіку президентки Єврокомісії візиту до Києва немає. Вільною є дата 8 квітня, а наступного дня, 9 квітня, вона планує взяти участь в акції "Stand Up For Ukraine" у Варшаві разом із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, наприкінці березня до Києва прибув і розпочав роботу тимчасовий повірений у справах Словенії в Україні Боштьян Лесяк.

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Теми: ЄСКиїв
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