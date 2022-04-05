Гумкоридорами эвакуировали более 3800 человек, почти половина – из Мариуполя

Во вторник гуманитарными коридорами были эвакуированы 3846 человек, из них почти половина – собственным транспортом из Мариуполя.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук в обращении

Детали: Из Мариуполя в Бердянск за день на собственном транспорте в Запорожье доехали 2216 человек. Из них из Мариуполя – 1496 человек.

Также 720 человек доехали из городов Запорожской области – Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.

Кроме того, в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые были отправлены утром в Бердянск. На них были эвакуированы 150 человек.

Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области во вторник удалось эвакуировать 1080 человек.