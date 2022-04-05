США, ЕС и G7 объявят новые санкции против РФ, включая запрет на новые инвестиции – СМИ
Вторник, 5 апреля 2022, 22:28
США, Европейский союз и страны Группы семи координируют новый раунд санкций против России, чтобы наказать Кремль за зверства в Украине, включая запрет США на новые инвестиции в страну.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.
По словам чиновника, правительства также усилят санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении российских должностных лиц и членов их семей.
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Новые санкции, как ожидается, будут объявлены в среду.