США, ЕС и G7 объявят новые санкции против РФ, включая запрет на новые инвестиции – СМИ

США, Европейский союз и страны Группы семи координируют новый раунд санкций против России, чтобы наказать Кремль за зверства в Украине, включая запрет США на новые инвестиции в страну.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

По словам чиновника, правительства также усилят санкции в отношении финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении российских должностных лиц и членов их семей.

Новые санкции, как ожидается, будут объявлены в среду.