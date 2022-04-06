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Тела лежали на улицах Бучи во время оккупации россиянами — разведка Британии

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 03:50

Тела погибших жителей Бучи лежали на улице, когда город находился под оккупацией российских оккупантов.

Источник: разведка  Британии со ссылкой на спутниковые снимки от 21 марта

Дословно: "Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает по меньшей мере 8 опознанных тел, лежащих на улице Бучи Киевской области. Буча была оккупирована российскими вооруженными силами до 31 марта 2022 года".

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ФОТО: Минобороны Британии

Напомним: Ранее в России цинично заявили, что за время присутствия их войск в пригороде Киева не умер  ни один  гражданский, и что украинские военные якобы обстреляли Бучу сразу после выхода российских войск, и это привело к гибели гражданских.

Темы: БучаВеликобритания
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