Россияне уничтожили завод на Днепропетровщине

Вечером 5 апреля из-за вражеской атаки произошли взрывы на заводе в Новомосковском районе Днепропетровской области, его эксплуатация больше невозможна.

Источник: ГСЧС области

Детали: На заводе загорелись резервуары с мазутом. Площадь пожара – 500 м². По состоянию на утро она уже ликвидирована.

Но те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию данного объекта.

Обстрелы полностью уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов.

Напомним: В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод.