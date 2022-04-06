Россияне уничтожили завод на Днепропетровщине
Среда, 6 апреля 2022, 11:34
Вечером 5 апреля из-за вражеской атаки произошли взрывы на заводе в Новомосковском районе Днепропетровской области, его эксплуатация больше невозможна.
Источник: ГСЧС области
Детали: На заводе загорелись резервуары с мазутом. Площадь пожара – 500 м². По состоянию на утро она уже ликвидирована.
Но те повреждения, которые нанесли ракетные обстрелы, делают невозможным дальнейшую эксплуатацию данного объекта.
Обстрелы полностью уничтожили 6 резервуаров для горюче-смазочных материалов.
Напомним: В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод.
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