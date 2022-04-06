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Санду прокомментировала данные о том, что Приднестровье готовится принимать самолеты из РФ

Среда, 6 апреля 2022, 21:56

Президент Молдовы Мая Санду сказала, что в органах власти не располагают информацией о якобы подготовке аэропорта Тирасполя к приему российских самолетов, но исключить такой риск тоже нельзя.

Как сообщает Newsmaker, об этом она заявила на пресс-конференции, пишет "Европейская правда".

"По информации наших учреждений, работу на этом аэродроме проводят каждую весну. Трудно сказать, отличаются ли работы, проводимые этой весной, от прошлогодних. Сейчас у наших учреждений и партнеров нет информации о подготовке к незаконному использованию этого аэродрома российскими самолетами. Это не означает, что нет риска. Мы продолжает следить за ситуацией", - сказала Мая Санду.

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6 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины в суточной сводке сообщил, что в Украине не исключают использования Россией территории Приднестровья для поддержки наступательной операции на Южнобужском направлении и на тираспольском аэродроме осуществляется подготовка для приема самолетов.

Темы: Молдова
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