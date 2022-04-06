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Санду прокоментувала інформацію, що Придністров’я готується приймати літаки з РФ

Середа, 6 квітня 2022, 21:56

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що в органах влади не мають інформації про нібито підготовку аеропорту Тирасполя до прийому російських літаків, але виключити такий ризик теж не можна.

Як повідомляє Newsmaker, про це вона заявила на пресконференції, пише "Європейська правда".

"За даними наших органів, роботи на цьому аеродромі проводяться щорічно. Важко сказати, чи роботи, які здійснюються цієї весни, відрізняються від минулорічних. Зараз у наших органів і партнерів немає інформації про підготовку до незаконного використання цього аеродрому російськими літаками. Це не означає, що ризику немає. Ми продовжуємо стежити за ситуацією", - сказала Мая Санду.

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6 квітня Генштаб Збройних сил України у добовому зведенні повідомив, що в Україні не виключають використання території Придністров’я для підтримки наступальної операції на Південнобузькому напрямку і на тираспольському аеродромі здійснюється підготовка для прийому літаків.

Теми: Молдова
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