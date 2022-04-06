Харьковщина: россияне обстреляли Балаклею, трое погибших

В результате артобстрела россиянами оккупированного города Балаклея Харьковской области в среду погибли три человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 6 апреля 2022 года военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел по жилым домам в г. Балаклея Изюмского района.

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В результате этого жилье людей частично разрушено. От обстрелов погибли три человека".

Детали: При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями СВ Управления СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).