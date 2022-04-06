Пять человек получили ранения в результате обстрела Северодонецка
Среда, 6 апреля 2022, 22:23
Пять человек получили ранения в результате обстрела российскими войсками центра предоставления гуманитарной помощи в Северодонецке в среду днем.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
Прямая речь: "Враг открыл огонь по жилым кварталам города, нанеся мощный артиллерийский удар.
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По меньшей мере, 10 домов занялись пламенем, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждены крышы, есть разрушение сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах.
Сейчас есть пять раненых, которые стояли в очереди в центре предоставления гуманитарной помощи. Не преуспевая на фронте, россияне продолжают цинично стрелять по мирным жителям".