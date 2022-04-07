Воздушные силы Украины уничтожили 3 цели: самолет, беспилотник и ракету врага
Четверг, 7 апреля 2022, 00:13
В среду 6 апреля российская оккупационная армия потеряла самолет и беспилотный летательный аппарат.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Детали: Зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели врага: крылатую ракету, БпЛА и один самолет.
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Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Отмечается, что он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.
Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.