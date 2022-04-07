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Воздушные силы Украины уничтожили 3 цели: самолет, беспилотник и ракету врага

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 00:13

В среду 6 апреля российская оккупационная армия потеряла самолет и беспилотный летательный аппарат.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: Зенитные ракетные войска уничтожили три воздушных цели врага: крылатую ракету, БпЛА и один самолет.

Предварительно это истребитель-бомбардировщик Су-34. Отмечается, что он был сбит во время авианалета противника на восточном направлении.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

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Темы: война
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