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Пентагон: украинские военные в США прошли обучение по использованию дронов-камикадзе

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 апреля 2022, 01:25
Джон Кирби, фото: Getty Images

Украинские военные прошли подготовку в Штатах и могут делиться опытом в ВСУ по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, цитирует Укринформ

Пряиая речь: "Мы воспользовались возможностью, пока они (украинские военные – ред.) до сих пор остаются в стране (в США – ред.), чтобы провести с ними несколько дней учений по применению Switchblade".

Детали: Кирби отметил, что в скором времени украинцы вернутся домой, где будут передавать знания и навыки своим коллегам.

В то же время по просьбе прокомментировать заявления руководителей Пентагона о вероятности затягивания войны в Украине на длительный период Кирби подчеркнул, что "невозможно" дать на это точный ответ.

Однако он выразил уверенность в том, что Украина выиграет эту войну.

Темы: СШАВооруженные силывойна
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