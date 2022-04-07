Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прикрыть мародеров: российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений возле Украины

Роман ПетренкоЧетверг, 7 апреля 2022, 11:48
Прикрыть мародеров: российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений возле Украины
скриншот

После огласки про оккупантов-мародеров российский оператор доставки отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Источник: BBC News

Детали: Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов СДЭК отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Реклама:

Предыстория: Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения службы доставки "СДЭК", на которых видно, как российские оккупанты оформляют на почте награбленное имущество из Украины.

Темы: Росcияоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: