Прикрыть мародеров: российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений возле Украины
Четверг, 7 апреля 2022, 11:48
После огласки про оккупантов-мародеров российский оператор доставки отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.
Источник: BBC News
Детали: Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов СДЭК отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.
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Предыстория: Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения службы доставки "СДЭК", на которых видно, как российские оккупанты оформляют на почте награбленное имущество из Украины.