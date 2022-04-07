Прикрыть мародеров: российская почта отключила видеотрансляции из своих отделений возле Украины

После огласки про оккупантов-мародеров российский оператор доставки отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

Источник: BBC News

Детали: Журналисты обнаружили, что российский оператор экспресс-доставки грузов СДЭК отключил видеотрансляции из своих отделений на границе с Украиной.

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Предыстория: Белорусские оппозиционные журналисты получили видео с камер наблюдения службы доставки "СДЭК", на которых видно, как российские оккупанты оформляют на почте награбленное имущество из Украины.