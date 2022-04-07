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В Луганской области не осталось ни одной целой больницы

Ирина БалачукЧетверг, 7 апреля 2022, 16:17
ФОТО С TELEGRAM ГАЙДАЯ

За 43 дня войны российские оккупанты не оставили ни одной целой больницы в Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение". 

 
Фото с Telegram Гайдая

Детали: Он выложил фото Рубежанской больницы. Она была новой, современной и с высокотехнологичным оборудованием. 

 
Фото с Telegram Гайдая

В настоящее время больница осталась на оккупированной части города. По словам Гайдая, российские оккупанты снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. 

 
Фото с Telegram Гайдая

"А предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Рашисты намеренно лишают Луганскую область заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить", – подытожил Гайдай.

Темы: Луганская областьвойнамедицина
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