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Сейм Латвии определил 9 мая этого года днем ​​памяти погибших в войне украинцев

"Европейская правда"Четверг, 7 апреля 2022, 22:33

В четверг 7 апреля Сейм Латвии в финальном чтении поддержал предложение назначить 9 мая 2022 года днем ​​памяти украинцев, погибших в результате агрессивной войны РФ - гражданских жителей и защитников Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18.

Отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этой цели другую дату, например 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение траура на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднование 9 мая и "использованить трагедию в Украине для внутренних политических целей".

Одобренный проект предусматривает, что в день памяти государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здании Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники – разрешение на них не будут давать.

Ранее Сейм одобрил поправки к законодательству, запрещающие на публичных мероприятиях символику, используемую для обозначения военной агрессии и военных преступлений - за исключением случаев, когда цель не оправдать или прославлять такие преступления. Под действие закона попадают в том числе символы Z i V.

Темы: Латвия9 маявойнаУкраина
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