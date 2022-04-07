Президент – миру: Без тяжелого оружия война затянется, Россия будет отступать и наступать

Президент Владимир Зеленский призывает страны мира предоставить Украине тяжелое оружие, если они не хотят затягивания войны.

Источник: Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network

Прямая речь: "Именно тем, что нам не передают оружие те или иные мировые лидеры, и возможно затягивание этой войны. Потому что мы сдаваться не собираемся.

И без тяжелого оружия это просто более долгий процесс: мы будем отражать, они (русские – ред.) потом могут снова пойти (в наступление – ред.), когда они отремонтируют технику, накопят армию или мобилизуют людей, снова оккупируют те или иные города. А мы снова будем бороться и их отбивать. Поэтому как раз наше государство без тяжелого оружия – это война на более долгие сроки".

Детали: По словам президента, "если мир хочет, чтобы эта война быстро закончилась, нужно предоставить нам это оружие".

Он подчеркнул, что Украина не собиралась и не собирается захватывать РФ и использует оружие только для защиты своей территории.

"Мы сражаемся только за свою землю. Поэтому, когда оружие к нам придет, мы сможем оттеснить врага с нашей земли. И все. Потому что продолжение для нас не нужно. Для нас нужно только то, что наше… Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ и любое другое государство", - сказал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Он также призвал мир не пугать Россию санкциями, а вводить все возможные санкции.

Прямая речь: "Я бы хотел, чтобы санкции были "ядерным оружием", которое не уносит жизни людей. Я считаю, что это современное оружие – санкционная мощная политика, когда речь идет об экономической изоляции той или иной страны, которая хочет унести жизнь населения другой страны.

Но как говорят? Если ты достал пистолет, то стреляй или не надо пугать, не надо было доставать. Так же и с санкциями. Если ты достал это оружие, санкции, то, пожалуйста, стреляй – жми, вводи все санкции. Не делай из себя такую ​​страну, которая вроде бы и поддерживает Украину, но немного хочет не разорвать экономические отношения с РФ. Это полумеры, потому они не будут работать".