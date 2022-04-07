Президент – світу: Без важкої зброї війна затягнеться, Росія відступатиме і наступатиме

Президент Володимир Зеленський закликає країни світу надати Україні важку зброю, якщо вони не хочуть затягування війни.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю індійському ЗМІ Republic Media Network

Пряма мова: "Саме тим, що нам не передають зброю ті чи інші світові лідери, і може бути затягування цієї війни. Тому що ми здаватись не збираємося.

І без важкої зброї це просто довший процес: ми будемо відбивати, вони (росіяни – ред.) потім можуть знову піти (в наступ – ред.), коли вони відремонтують техніку, накопичать армію або мобілізують людей, знову окупувати ті чи інші міста. А ми будемо знову боротися і їх відбивати. Тому якраз наша держава без важкої зброї – це війна на більш довгий термін".

Деталі: За словами президента, "якщо світ хоче, щоб ця війна швидко закінчилася, треба надати нам цю зброю".

Він підкреслив, що Україна не збиралася і не збирається захоплювати РФ і використовує зброю лише для захисту своєї території.

"Ми воюємо тільки за свою землю. Тому, коли ця зброя до нас прийде, ми зможемо відтіснити ворога з нашої землі. І все. Тому що продовження для нас не потрібне. Для нас потрібно тільки те, що наше… Ми ніколи не використовували зброю, щоб атакувати РФ і будь-кого іншого", - сказав Зеленський.

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Він також закликав світ не лякати Росію санкціями, а запроваджувати всі можливі санкції.

Пряма мова: "Я б хотів, щоб санкції були "ядерною зброєю", яка не забирає життя людей. Я вважаю, що це сучасна зброя – санкційна потужна політика, коли йдеться про економічну ізоляцію тієї чи іншої країни, яка хоче забрати життя населення іншої країни.

Але як говорять? Якщо ти дістав пістолет, то стріляй, або не треба лякати, не треба було діставати. Так само і з санкціями. Якщо ти дістав цю зброю, санкції, то, будь ласка, стріляй – тисни, запроваджуй всі санкції. Не роби з себе таку країну, яка начебто і підтримує Україну, але трішечки хоче не розірвати економічні відносини з РФ. Це напівміри, тому вони не будуть працювати".