Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Pink Floyd выпустили новую песню: она украиноязычная и Хливнюк – на вокале

Алена МазуренкоПятница, 8 апреля 2022, 00:33
Pink Floyd выпустили новую песню: она украиноязычная и Хливнюк – на вокале
фото: Pink Floyd

Впервые за много лет группа Pink Floyd выпустила новую песню "Hey Hey Rise Up" с вокалом украинского музыканта солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Источник: Pink Floyd в соцсетях

Детали: Pink Floyd выпустил песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. Все вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.

Реклама:

Для трека музыканты использовали вокал Хливнюка, который в первые дни войны из центра столицы спел песню, которую считают гимном украинских сечевых стрелков, "Ой, в лугу красная калина".

Видеоклип на "Hey Hey Rise Up" снял режиссер Мэтт Уайткросс и он снят в тот же день, когда был записан трек.

ВИДЕО ДНЯ

Гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого украинская невестка сказал, что надеется на огласку.

Прямая речь: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого мерзкого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийство ее народа одним из самых больших мировых государств...

Я надеюсь, что трек получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать деньги и моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большинство в мире считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

На обложке к треку изображен подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона.

Отмечается, что обложка сингла является прямой отсылкой на женщину, которую видели по всему миру, призывающую российских солдат носить семена в карманах, чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли.

Предыстория:

  • В последний раз группа выпустила альбом в 2014 году. Это была первая пластинка группы за 20 лет и состояла из материалов с 1993-1994 гг.
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Pink Floyd (@pinkfloyd)

Темы: войнамузыкаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
война
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: