Pink Floyd выпустили новую песню: она украиноязычная и Хливнюк – на вокале
Впервые за много лет группа Pink Floyd выпустила новую песню "Hey Hey Rise Up" с вокалом украинского музыканта солиста группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.
Источник: Pink Floyd в соцсетях
Детали: Pink Floyd выпустил песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. Все вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам.
Для трека музыканты использовали вокал Хливнюка, который в первые дни войны из центра столицы спел песню, которую считают гимном украинских сечевых стрелков, "Ой, в лугу красная калина".
Видеоклип на "Hey Hey Rise Up" снял режиссер Мэтт Уайткросс и он снят в тот же день, когда был записан трек.
Гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, у которого украинская невестка сказал, что надеется на огласку.
Прямая речь: "Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого мерзкого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну и убийство ее народа одним из самых больших мировых государств...
Я надеюсь, что трек получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать деньги и моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большинство в мире считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".
На обложке к треку изображен подсолнух, работы кубинского художника Йосана Леона.
Отмечается, что обложка сингла является прямой отсылкой на женщину, которую видели по всему миру, призывающую российских солдат носить семена в карманах, чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли.
Предыстория:
- В последний раз группа выпустила альбом в 2014 году. Это была первая пластинка группы за 20 лет и состояла из материалов с 1993-1994 гг.
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