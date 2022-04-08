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Священник московского патриархата задержан за помощь врагу

Валентина РоманенкоПятница, 8 апреля 2022, 16:48

Силовики разоблачили в Днепропетровской области священнослужителя Украинской православной церкви МП на сотрудничестве со страной-агрессором РФ.

Источник: прокуратура Днепропетровской области

Детали: По данным следствия, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию патриарха РПЦ Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение государства-агрессора.

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Также настоятель храма давал указания прихожанам по оказанию помощи вооруженным силам РФ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора.

Священнику объявлено подозрение в пособничестве в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действиях, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти.

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По ходатайству следователей суд арестовал подозреваемого.

Темы: войнаДнепропетровская областьколлаборационизм
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