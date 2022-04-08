Священник московского патриархата задержан за помощь врагу
Силовики разоблачили в Днепропетровской области священнослужителя Украинской православной церкви МП на сотрудничестве со страной-агрессором РФ.
Источник: прокуратура Днепропетровской области
Детали: По данным следствия, начиная с 24 февраля 2022 года, после вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины, священнослужитель во время молитвенных богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию патриарха РПЦ Кирилла и действия оккупационных властей РФ, оправдывал военное вторжение государства-агрессора.
Также настоятель храма давал указания прихожанам по оказанию помощи вооруженным силам РФ.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли компьютерную технику и документацию о поддержке агрессора.
Священнику объявлено подозрение в пособничестве в планировании, развязывании и ведении агрессивной войны и действиях, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти.
По ходатайству следователей суд арестовал подозреваемого.