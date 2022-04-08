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Байден осудил ракетный удар РФ по вокзалу Краматорска и пообещал дальнейшую поддержку Украине

"Европейская правда"Пятница, 8 апреля 2022, 20:48

Президент США Джо Байден осудил ракетный удар по вокзалу Краматорска российскими войсками и пообещал дальнейшую поддержку Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Атака на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе котор были нанесены удары по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места", - написал Байден.

Он также заявил, что США продолжат помощь в области безопасности и поставки оружия, чтобы помочь Украине защитить свою страну.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности. С самого начала моей администрации Соединенные Штаты уделяли первостепенное внимание доставке критически важного военного потенциала Украине, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии. Весь мир стал свидетелем эффективности этого оружия", - отметил Байден.

По предварительным данным, в результате ракетных обстрелов железнодорожного вокзала в Краматорске погибли 50 человек.

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Темы: БайденРосcияУкраина
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