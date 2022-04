Байден осудил ракетный удар РФ по вокзалу Краматорска и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Президент США Джо Байден осудил ракетный удар по вокзалу Краматорска российскими войсками и пообещал дальнейшую поддержку Украине.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Атака на украинский вокзал — еще одно ужасное злодеяние, совершенное Россией, в ходе котор были нанесены удары по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места", - написал Байден.

The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.