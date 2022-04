Байден засудив ракетний удар Росії по вокзалу Краматорська і пообіцяв подальшу підтримку Україні

Президент США Джо Байден засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами та пообіцяв подальшу підтримку Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Атака на український вокзал — ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією, в ході якого було завдано ударів по мирних жителів, які намагалися евакуюватися і дістатися безпечного місця", - написав Байден.

