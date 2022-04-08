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Байден засудив ракетний удар Росії по вокзалу Краматорська і пообіцяв подальшу підтримку Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 8 квітня 2022, 20:48
Байден засудив ракетний удар Росії по вокзалу Краматорська і пообіцяв подальшу підтримку Україні

Президент США Джо Байден засудив ракетний удар по вокзалу Краматорська російськими військами та пообіцяв подальшу підтримку Україні.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Атака на український вокзал — ще одне жахливе злодіяння, вчинене Росією, в ході якого було завдано ударів по мирних жителів, які намагалися евакуюватися і дістатися безпечного місця", - написав Байден.

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Він також заявив, що США продовжать допомогу в галузі безпеки та постачання зброї, щоб допомогти Україні захистити свою країну.

"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи їх до відповідальності. З самого початку моєї адміністрації Сполучені Штати приділяли першочергову увагу доставці критично важливого військового потенціалу Україні, щоб вона могла захистити себе від російської агресії. Весь світ став свідком ефективності цієї зброї", – зазначив Байден.

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За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули 50 людей.

8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплексу "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

Теми: БайденРосіяУкраїна
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