Гумкоридорами за день эвакуировали более 6,5 тысяч человек

В пятницу гуманитарными коридорами было эвакуировано 6 665 человек.

Источник: вице-премьер Ирина Верещук

Детали: Из Мариуполя и Бердянска за день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 5158 человек. Из них из Мариуполя – 1614 человек.

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3544 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Орехов, Гуляйполе.

Дословно: "В городе Мелитополь оккупационные войска продолжают сутки содержать изъятые 8 автобусов для эвакуации. Ведем переговоры, чтобы эти автобусы вернули и предоставили возможность в соответствии с договоренностями эвакуировать местных жителей".

Больше деталей: Верещук также сообщила, что колонна автобусов, которые с утра были отправлены в Бердянск из Запорожья для эвакуации жителей, продолжают путь по маршруту.

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Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и поселка Горное в Луганской области в пьяницу удалось эвакуировать 1507 человек.

"Завтра продолжим работать по гуманитарному коридору для Мариуполя и заблокированных городов Запорожской области, а также для эвакуации людей из городов Луганской области", - отметила вице-премьер.