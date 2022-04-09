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В Софии облили краской посольство РФ

Суббота, 9 апреля 2022, 00:02

Лидеры болгарской оппозиционной партии "Мы идем" облили стену посольства РФ красной краской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR.

Полиция Софии арестовала лидеров движения "Мы идем" Армана Бабикяна и Николая Хаджигенова. Как сообщается, именно они облили красной краской стену посольства Российской Федерации в Болгарии.

 

Свои действия они объяснили протестом против Украины, а краску - как символ пролитой там крови.

Как первоначально было объявлено полицией, политики были задержаны на срок до 24 часов. В свою очередь, прокуратора Софии заявила об открытии против них дела за хулиганство.

Сами политики свою вину опровергают. "То, что мы сделали сегодня, происходит во всем мире. Только здесь задержали людей, которые высказывали свое мнение против войны и Путина",- заявил Гаджигенов.

Впрочем, это вызвало только протесты под зданием региональной администрации. Вскоре в прокуратуре заявили, что не нашли оснований для задержания и привлечения политиков к ответственности.

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Темы: БолгарияРосcия
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