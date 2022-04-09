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У Софії облили фарбою посольство РФ

Субота, 9 квітня 2022, 00:02

Лідери болгарської опозиційної партії "Ми йдемо" облили стіну посольства РФ червоною фарбою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR.

Поліція Софії арештувала лідерів руху "Ми йдемо" Армана Бабікяна та Миколу Хаджигенова. Як повідомляється, саме вони облили червоною фарбою стіну посольства Російської Федерації в Болгарії.

 

Свої дії вони пояснили протестом проти в Україні, а фарбу - як символ пролитої там крові.

Як спочатку було оголошено поліцією, політиків  було затримано на строк до 24 годин. В свою чергу прокуратора Софії заявила про відкриття проти них справи за хуліганство.

Самі політики свою провину спростовують. "Те, що ми зробили сьогодні, відбувається в усьому світі. Лише тут затримали людей, які висловлювали свою думку проти війни та проти Путіна",- заявив Гаджигенов.

Втім, це викликало лише протести під будинком регіональної адміністрації. Незабаром у прокуратурі заявили, що не знайшли підстав для затримання та притягнення політиків до відповідальності.

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Теми: БолгаріяРосія
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