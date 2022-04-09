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Пентагон подтвердил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия

Ольга ГлущенкоСуббота, 9 апреля 2022, 06:02
Пентагон подтвердил, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске совершила Россия
фото: Getty Images

Пентагон подтвердил, что ракетный удар с "Точки У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области был совершен российскими войсками.

Источник: высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов, цитирует Радио Свобода

Прямая речь: "Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что не они не несут ответственности (за этот ракетный удар – ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях".

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Детали: В ведомстве также сообщили, что российские военные собираются задействовать 18-ю мотострелковую дивизию Вооруженных сил РФ для наступления на Краматорск.

"Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.

По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске – ред.).

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Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне", – сообщил чиновник Пентагона.

"Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция", – добавил он.

Также в Пентагоне добавили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила уже 1500 ракет по Украине.

Предыстория:

  • 8 апреля российские оккупанты с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации.
  • Ранее сообщалось, что в результате обстрелов вокзала в Краматорске погибли 50 человек, из которых 5 детей.
  • Позже сообщили, что число погибших в результате удара России по железнодорожному вокзалу Краматорска возросло до 52, ранено 109 человек.

Темы: СШАКраматорсквойнаРосcия
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