На въезде в Украину задержали "липового" генерала РФ

Пограничники задержали гражданина Молдовы-симпатика российского агрессора, совершавшего надругательство над государственным символом Украины.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что 8 апреля ценитель "российского фашизма" хотел попасть на территорию нашего государства. В мобильном телефоне молдовского тик-токера правоохранители обнаружили фото, на которых тот позирует в генеральской форме РФ, а также целый архив, свидетельствующий о поддержке агрессора.

Выяснилось, что 49-летний молдованин любит также выкладывать в интернет видео с надругательством над государственным символом Украины.

Задержанный "генерал" был передан коллегам из Национальной полиции Украины.

За надругательство над государственными символами Украины ему грозит лишение свободы до трех лет.