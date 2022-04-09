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На въезде в Украину задержали "липового" генерала РФ

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 12:10
фото ГПСУ

Пограничники задержали гражданина Молдовы-симпатика российского агрессора, совершавшего надругательство над государственным символом Украины.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Сообщается, что 8 апреля ценитель "российского фашизма" хотел попасть на территорию нашего государства. В мобильном телефоне молдовского тик-токера правоохранители обнаружили фото, на которых тот позирует в генеральской форме РФ, а также целый архив, свидетельствующий о поддержке агрессора.

 

Выяснилось, что 49-летний молдованин любит также выкладывать в интернет видео с надругательством над государственным символом Украины.

Задержанный "генерал" был передан коллегам из Национальной полиции Украины.

 

За надругательство над государственными символами Украины ему грозит лишение свободы до трех лет.

Темы: границаПограничная службаМолдова
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