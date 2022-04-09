В парламенте Грузии в ответ на приглашение в Бучу рассказали о кризисе диалога с Украиной

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили резко и публично ответил на приглашение украинского коллеги Руслана Стефанчука посетить Бучу вместе с другими руководителями парламентов мира.

Свой официальный ответ с обвинениями в адрес Киева политик опубликовал в Facebook.

Руслан Стефанчук этими днями приглашает руководителе парламентов всех стран своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях. Папуашвили стал первым, кто ответил публичным отказом. Впрочем, он заявил о соболезновании в адрес украинцев.

Реклама:

"Вы приглашаете меня увидеть грубость российской агрессии. Невозможно описать чувства, когда видишь зверства в Буче и других городах Украины. И нам, к сожалению, знакомы эти чувства", - написал он, напомнив о российском нападении на Грузию в 2018 году.

Впрочем, он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока отдельные представители украинского правительства полностью не согласятся с тем, что по его мнению, Грузия оказывает Украине "мощную поддержку". В качестве примеров такой поддержки он назвал голосование в пользу Украины на международных площадках, типа ООН.

Папуашвили также описал то, как он видит сейчас отношения Киева и Тбилиси. По его описанию, речь идет о кризисе, включающем "попытки представителей украинского правительства разделять грузинский народ и его правительство, просьбу открыть второй фронт в Грузии, постоянные дипломатические демарши, безосновательные обвинения в контрабанде или обвиненные в желании нагреть руки на несчастьях украинцев".

ВИДЕО ДНЯ

"Из-за непонятных проблем официальное приглашение (посетить Бучу) кажется неуместным", - добавил спикер.

Как известно, после российского вторжения отношения Украины и Грузии резко обострились из-за нежелания осуждать действия РФ. Заявление Папуашвили стало едва ли не первым таким официальным осуждением, по крайней мере, в отношении Бучи. Ранее правительство Грузии врало украинскому посольству о переговорах с РФ, пыталось остановить отъезд добровольцев в Украину и тому подобное. Недавно между Грузией и Украиной разгорелся новый конфликт из-за возможного транзита для армии РФ.

Подробнее в статье Помощь врагу: какие последствия будет иметь конфликт между Киевом и Тбилиси.