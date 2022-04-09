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В Днепропетровской области лечат раненых из Краматорска: 20% очень тяжелые

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 17:13
В Днепропетровской области лечат раненых из Краматорска: 20% очень тяжелые
ВОКЗАЛ КРАМАТОРСКА 8 АПРЕЛЯ ПОСЛЕ УДАРА РОССИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. ФОТО: GETTY IMAGES

В Днепропетровской области лечат более 80 раненых из обстрелянного 8 апреля РФ железнодорожного вокзала Краматорска, из них 20% находятся в очень тяжелом состоянии.

Источник: и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Виктория Кулик на брифинге, сообщает Суспільне

Детали: Кулик сообщила, что 20% пациентов – очень тяжелые. Среди них есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.

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Всего среди пациентов из Краматорска – 19 детей.

По словам Кулик, врачи области принимали пациентов весь вечер и ночь 8 апреля и принимают до сих пор.

"Круглосуточная психологическая поддержка этих пациентов, их семей – все это организовано", – сказала представительница ОВА.

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Врачи снабжены медицинскими средствами. Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации, сообщила она.

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Темы: Днепропетровская областьКраматорскмедицинадети
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