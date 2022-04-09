В Днепропетровской области лечат раненых из Краматорска: 20% очень тяжелые
В Днепропетровской области лечат более 80 раненых из обстрелянного 8 апреля РФ железнодорожного вокзала Краматорска, из них 20% находятся в очень тяжелом состоянии.
Источник: и.о. директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Виктория Кулик на брифинге, сообщает Суспільне
Детали: Кулик сообщила, что 20% пациентов – очень тяжелые. Среди них есть дети с ампутированными конечностями – как нижними, так и верхними.
Всего среди пациентов из Краматорска – 19 детей.
По словам Кулик, врачи области принимали пациентов весь вечер и ночь 8 апреля и принимают до сих пор.
"Круглосуточная психологическая поддержка этих пациентов, их семей – все это организовано", – сказала представительница ОВА.
Врачи снабжены медицинскими средствами. Пациенты будут нуждаться не только в длительном лечении, но и в длительной реабилитации, сообщила она.
Предыстория:
- 8 апреля российские войска атаковали ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате чего по меньшей мере 52 человека погибли, 109 человек были ранены.