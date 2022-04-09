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В Германии обещают преследовать за символы Z на пророссийских акциях

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 17:44

В свете запланированных на выходные пророссийских акций министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер анонсировала преследование за прославление военных преступлений во время их проведения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Zeit Online.

На митингах, запланированных в воскресенье в нескольких городах Германии, "очень пристальное внимание будет уделено запретным символам", сказала Фазер.

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"Демонстрация символа "Z" прославляет военные преступления, и потому, по нашему мнению, может подлежать привлечению к уголовной ответственности", - сказала глава МВД.

Символом "Z" обозначена российская военная техника, участвующая в захватнической войне России в Украине.

"Здесь нужно последовательное вмешательство полиции" – заявила Фазер.

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"Эта преступная российская захватническая война – это тоже информационная война", – добавила она. С российской стороны есть "откровенная ложь, пропаганда и дезинформация" и она обещает не допустить этого на митингах в Германии.

Спикер по внутренней политике парламентской группы СДПГ Себастьян Гартманн отметил, что свобода демонстраций и свобода выражения взглядов являются высоким, фундаментально защищенным благом: людям нужно и позволено протестовать. "Однако это не работает, когда российское вторжение в Украину, во время которого были совершены столь ужасные военные преступления, как в Буче, празднуется и прославляется на наших улицах", – сказал Гартманн.

Представитель Зеленых Ирэн Михалич заявила, что публичное чествование агрессоров на фоне массовых убийств в таких местах, как Буча невыносимо. Она обратилась в полицию с просьбой внимательно относиться к пророссийским акциям.

Напомним, после минувших выходных ряд немецких политиков федерального и земельного уровня выступили с осуждением пророссийского автопробега в Берлине.

Темы: ГерманияРосcияпропаганда
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