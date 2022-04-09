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Словакия будет давить на другие страны, чтобы ускорить вступление Украины в ЕС – премьер

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 18:33

Глава словацкого правительства обещает максимальную поддержку на пути Украины в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, об этом Эдуард Хегер заявил, комментируя свой визит в Киев.

"Украина нуждается в каждом союзнике и помощи со стороны демократического мира. В Киеве я также выразил нашу поддержку, потому что мы понимаем, что они также борются за нас и наши ценности, демократию и свободу", - заявил премьер.

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По его словам, страна готова оказывать давление на других членов ЕС, чтобы ускорить обретение Украиной статуса кандидата, а впоследствии – и полноценного членства в ЕС.

Также, по словам Хегера, Словакия предложила Украине помощь в ремонте военной техники и экспорте пшеницы.

Напомним, словацкий премьер посетил Киев в пятницу, 8 апреля, вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

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А в Киеве Хегер сообщил о предоставлении Украине системы ПВО С-300, которые были на вооружении его страны.

О передаче Киеву этой системы – можно посмотреть видео на ЕвроПравде.

Темы: СловакияНАТОУкраинаЕС
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