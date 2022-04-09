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В Мариуполе россияне собирают тела в подземном переходе на окрестностях города

Алена МазуренкоСуббота, 9 апреля 2022, 19:59
В Мариуполе россияне собирают тела в подземном переходе на окрестностях города
фото: Мариупольский городской совет

В Мариуполе оккупанты собирают тела убитых горожан в подземном переходе на окраинах города в районе Садков, чтобы затем уничтожить их в крематории.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Фото, от которого стынет кровь. Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых российскими военными.

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Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым.

Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захороняют в братских могилах.

Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе. Ибо масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче".

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Темы: МариупольоккупацияРосcиявойна
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