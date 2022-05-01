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После голодовки в оккупированной Буче умерла художница-шестидесятница

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 03:25
После голодовки в оккупированной Буче умерла художница-шестидесятница
фото: Getty Images

После голодовки в оккупированной Буче на 85 году жизни скончалась художница-шестидесятница Любовь Панченко.

Источник: городской голова Бучи Анатолий Федорук

Прямая речь: "На 85 году жизни скончалась художница-шестидесятница Любовь Панченко, проживавшая в Буче во время временной российской оккупации.

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На 85-м году жизни отошла в вечность Почетная гражданка города, лауреат премии имени Василия Стуса, художница-модельер Любовь Панченко.

Она – из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры.

Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество умалчивали.

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Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия".

Детали: Журналисты сообщали, что Панченко, истощенная длительной голодовкой в оккупированной Буче, попала в больницу. Она была лежачая и нуждалась в постоянном уходе.

Справка: Панченко Любовь Михайловна – профессиональная художница-модельерка Украины, почетная гражданка города Бучи, лауреатка премии им. В. Стуса, член Союза Украинок. Любовь Панченко входит в группу художников-шестидесятников, которые возрождали украинскую культуру во времена хрущевской оттепели.

Темы: БучаКиевская областьвойна
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