Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

После голодовки в оккупированной Буче умерла художница-шестидесятница

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 03:25
фото: Getty Images

После голодовки в оккупированной Буче на 85 году жизни скончалась художница-шестидесятница Любовь Панченко.

Источник: городской голова Бучи Анатолий Федорук

Прямая речь: "На 85 году жизни скончалась художница-шестидесятница Любовь Панченко, проживавшая в Буче во время временной российской оккупации.

На 85-м году жизни отошла в вечность Почетная гражданка города, лауреат премии имени Василия Стуса, художница-модельер Любовь Панченко.

Она – из среды патриотов-шестидесятников, которые, несмотря на давление Кремля, развивали украинскую культуру во времена советской цензуры.

Все ее творчество имело ярко выраженный украинский колорит, из-за чего Любовь Михайловну преследовали, а ее творчество умалчивали.

Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Журналисты сообщали, что Панченко, истощенная длительной голодовкой в оккупированной Буче, попала в больницу. Она была лежачая и нуждалась в постоянном уходе.

Справка: Панченко Любовь Михайловна – профессиональная художница-модельерка Украины, почетная гражданка города Бучи, лауреатка премии им. В. Стуса, член Союза Украинок. Любовь Панченко входит в группу художников-шестидесятников, которые возрождали украинскую культуру во времена хрущевской оттепели.

Темы: БучаКиевская областьвойна
Главное сегодня

Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России

видеоСБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

фотоВ Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая – ГУР

фотоВ боях с оккупантами РФ на востоке погиб известный "киборг"-десантник

Враг создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог – сводка

Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный

Все новости...
Буча
В Киевской области снова нашли массовое захоронение – Зеленский
Зеленский предупреждает российских подонков: найдем всех, кое-кто до суда не доживет
Американские СМИ обнародовали новое видео из Бучи, доказывающее зверства оккупантов
Последние новости
13:31
Херсонская область: от пыток оккупантов погиб ветеран АТО – Денисова
13:31
Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия
13:24
Мировой лидер в отрасли освещения Signify передает Ирпеню 300 светильников для улиц города
13:10
Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России
13:08
В одесском зоопарке спасенные львы из Харькова вышли к публике
12:50
Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран
12:38
фотоГСЧС потроллила российских коллег, которые воюют, пока пылает Сибирь
12:09
видеоСБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину
11:58
фотоМолдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста
11:58
Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях
Все новости...