Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регионы: обстрелы Луганщины и Херсонщины, бои в Изюме

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 мая 2022, 09:37

Враг обстреливал Луганскую и Херсонскую область, а в Донецкой и Харьковской области продолжаются бои.

Источник: отчет регионов

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевщине и Черниговщине. В Запорожской области локальные бои по всей линии столкновения, артиллерийские обстрелы военных позиций украинских воинов и мирных кварталов сел, поселков и городов региона.

На Днепропетровщине ночью и утром – тревоги. Один обстрел Зеленодольской общины. Попали по окраине одного из сел общины. Никто не пострадал. Подробная информация уточняется

Харьков: ночь сравнительно спокойная, были единичные обстрелы восточных жилых районов, пострадавших нет.

За сутки по городу и области в результате обстрелов оккупантов произошло 9 пожаров, в том числе — в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районе.

ВИДЕО ДНЯ

В Изюме продолжаются бои.

Луганщина: за сутки 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины: массированные артиллерийские обстрелы выдержали Северодонецк и Лисичанск, Рубежное и Попаснянщина. Ночью обстрел Рубежного. 1 погибший, 1 раненый. В Камышевасе (близ Попасной) разрушены здания сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.

Донетчина: активные боевые деяния по всей полосе фронта. За вчерашние сутки – 9 раненых гражданских, из них 4 – дети. Утром сообщение о смерти гражданского в Лимане – был ранен вчера вечером.

Марьинская ВА — перебита электросеть, и поэтому обесточен город Красногоровка. Идет эвакуация. За вчера было эвакуировано 435 человек.

Херсонщина: продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Ситуация в области остается сложной.

Темы: обстрелвойнаРосcия
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба

Все новости...
обстрел
Оккупанты пугают, что готовы накрыть огнем гуманитарный коридор из Харькова
"Азов" поделился видео, как россияне обстреливают жилые дома Мариуполя из танков
Донецкая область: в результате обстрелов оккупантов в Доброполье ранены 7 человек, из них трое – дети
Последние новости
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
22:17
На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60
22:00
Германия будет поставлять танки в Украину только вместе с другими государствами
21:50
Харьковщина: из-за российских обстрелов 3 погибших, 8 раненых
21:47
Россия возобновила обстрелы "Азовстали" сразу после эвакуации части людей
Все новости...