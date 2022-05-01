Регионы: обстрелы Луганщины и Херсонщины, бои в Изюме

Враг обстреливал Луганскую и Херсонскую область, а в Донецкой и Харьковской области продолжаются бои.

Источник: отчет регионов

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

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Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевщине и Черниговщине. В Запорожской области локальные бои по всей линии столкновения, артиллерийские обстрелы военных позиций украинских воинов и мирных кварталов сел, поселков и городов региона.

На Днепропетровщине ночью и утром – тревоги. Один обстрел Зеленодольской общины. Попали по окраине одного из сел общины. Никто не пострадал. Подробная информация уточняется

Харьков: ночь сравнительно спокойная, были единичные обстрелы восточных жилых районов, пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

За сутки по городу и области в результате обстрелов оккупантов произошло 9 пожаров, в том числе — в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районе.

В Изюме продолжаются бои.

Луганщина: за сутки 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины: массированные артиллерийские обстрелы выдержали Северодонецк и Лисичанск, Рубежное и Попаснянщина. Ночью обстрел Рубежного. 1 погибший, 1 раненый. В Камышевасе (близ Попасной) разрушены здания сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.

Донетчина: активные боевые деяния по всей полосе фронта. За вчерашние сутки – 9 раненых гражданских, из них 4 – дети. Утром сообщение о смерти гражданского в Лимане – был ранен вчера вечером.

Марьинская ВА — перебита электросеть, и поэтому обесточен город Красногоровка. Идет эвакуация. За вчера было эвакуировано 435 человек.

Херсонщина: продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Ситуация в области остается сложной.