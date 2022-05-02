Эвакуация из Мариуполя продлена и расширена

Эвакуация из Мариуполя состоится в 7:00 2 мая возле Порт-Сити.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: "Изменено время начала эвакуации. Посадка в автобусы начнет в 7:00 возле Порт-Сити. Старайтесь передать информацию родным и близким".

Обновлено. Впоследствии стало известно, что "при поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска".

Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте (в конец колонны).

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что эвакуация гражданских лиц из Мариуполя должна продолжиться в понедельник в 8 часов утра.