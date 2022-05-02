Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Киев обеспечен всем необходимым: запасы в разных местах – КГВА

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 11:50
Киев обеспечен всем необходимым: запасы в разных местах – КГВА
Фото с Facebook Киевсовета

Столица Украины обеспечена продовольственными товарами, товарами первой необходимости и лекарствами – запасы хранятся в разных местах, чтобы оккупанты не уничтожили их одним или несколькими ударами.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "Гуманитарный штаб за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тысяч тонн продовольственных товаров.

Реклама:

Город заготовил в достаточном количестве товары первой необходимости и лекарства. На сегодняшний день осада столице не грозит, но городские власти готовы к любому сценарию".

Детали: В КГВА добавили, что Гуманитарный штаб 2 месяца работал над обеспечением необходимым тех категорий людей, которые остались в столице и не имели возможности позаботиться о себе.

Сообщается, что каждый день тысячи продуктовых наборов выдавали в районных гуманитарных штабах. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. А батальоны терробороны и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием.

ВИДЕО ДНЯ

В общей сложности, по данным КГВА, помощь в столице получили более 200 тысяч киевлян.

Темы: Киеввойнаедамедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Все новости...
Киев
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Убийство добровольца "Свободы": двух обвиняемых взяли под стражу
Фонд гарантирования с 18 попытки продал столичный ТРЦ "Магеллан"
Последние новости
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
19:45
В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники
19:37
В Украине обнаружили еще трех инфицированных субвариантом COVID-19 "Пирола" – Кузин
19:37
Пожар в гостевом доме в Румынии: уже семеро погибших
19:31
Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
Все новости...
Реклама: