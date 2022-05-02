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Киев обеспечен всем необходимым: запасы в разных местах – КГВА

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 11:50
Фото с Facebook Киевсовета

Столица Украины обеспечена продовольственными товарами, товарами первой необходимости и лекарствами – запасы хранятся в разных местах, чтобы оккупанты не уничтожили их одним или несколькими ударами.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "Гуманитарный штаб за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тысяч тонн продовольственных товаров.

Город заготовил в достаточном количестве товары первой необходимости и лекарства. На сегодняшний день осада столице не грозит, но городские власти готовы к любому сценарию".

Детали: В КГВА добавили, что Гуманитарный штаб 2 месяца работал над обеспечением необходимым тех категорий людей, которые остались в столице и не имели возможности позаботиться о себе.

Сообщается, что каждый день тысячи продуктовых наборов выдавали в районных гуманитарных штабах. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. А батальоны терробороны и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием.

В общей сложности, по данным КГВА, помощь в столице получили более 200 тысяч киевлян.

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Темы: Киеввойнаедамедицина
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