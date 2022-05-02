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Более 5,5 млн беженцев выехали из Украины от войны - ООН

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 12:43

Более 5,5 миллионов человек выехали из Украины с начала войны 24 февраля.

Об этом сообщило в понедельник Агентство ООН по делам беженцев, пишет "Европейская правда".

Статистические данные собраны из разных источников – в основном из данных, предоставленных властями с официальных пунктов пропуска на границе, сообщило агентство.

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О том, куда едут украинцы и следует ли всех из них называть беженцами, читайте в статье Екатерины Кульчицкой из аналитического центра "Европа без барьеров" Уехать, чтобы вернуться: почему украинцы за рубежом избегают статуса беженца.

100 тысяч украинцев устроились на работу в Польше за время полномасштабной войны.

Темы: ООНбеженцы
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