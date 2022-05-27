Зеленский объяснил, почему не хочет "закручивать гайки" после войны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не хочет усиливать правительственный контроль за демократической оппозицией после победы в войне против России, потому что это будет кощунством в отношении погибших героев Украины и людей, потерявших близких в войне.

Источник: онлайн-встреча Зеленского со студентами Стэнфордского университета

Детали: Украинец, который учится в Стэнфордском университете, спросил президента, как он планирует сохранить демократию в Украине после победы в войне против России. По мнению студента, после завершения боевых действий для восстановления Украины Зеленскому будет необходимо принимать непопулярные решения, что даст возможность политическим оппонентам помешать его послевоенным планам.

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Прямая речь Зеленского: "Абсолютно каждая семья, каждый из нас платят слишком большую цену за эту войну. Для некоторых людей – это огромная жертва. Кто-то потерял своих детей, погибших в борьбе за свободную Украину. Кто-то стал вынужденным переселенцем, кто-то даже переехал за границу.

Мы все несем эти жертвы, но мы отдаем эту жертву ради будущего – будущего свободной и демократической Украины. Если мы боремся за такой тип государства, за такой образ жизни, где главными принципами являются свобода и демократия, и если мы боремся за это и защищаем именно это, то как я могу иметь какое-то иное мнение? Никто не допустит этого среди нашего народа, и мне лично это ("закручивание гаек" – УП) не понравилось бы. Я думаю, что я не готов к такому.

Но нам нужно быть серьезными касательно строгой вертикали власти в плане безопасности. У нас более опасная ситуация даже в Израиле. Мы не можем быть либеральными в плане безопасности, но в остальном наше государство – либеральное, наш народ – либеральный. Мы ценим свободу и мы боремся за нее".

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Детали: В то же время президент подчеркнул, что ради поддержания национальной обороны и безопасности властям придется усилить вертикаль военного сектора и правоохранительных органов, хотя это должно сопровождаться законодательными ограничениями.

Кроме того, Зеленский сказал, что самое большое количество жертв от российской оккупации приходится на восточные области Украины. В то же время именно на востоке Украины относительно больше граждан имели родственные, бизнесовые или профессиональные связи с Россией, а также ранее придерживались мнения, что украинская власть должна достичь какого-то компромисса с Кремлем.

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