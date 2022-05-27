Зеленский объяснил, почему не хочет "закручивать гайки" после войны

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не хочет усиливать правительственный контроль за демократической оппозицией после победы в войне против России, потому что это будет кощунством в отношении погибших героев Украины и людей, потерявших близких в войне.

Источник: онлайн-встреча Зеленского со студентами Стэнфордского университета

Детали: Украинец, который учится в Стэнфордском университете, спросил президента, как он планирует сохранить демократию в Украине после победы в войне против России. По мнению студента, после завершения боевых действий для восстановления Украины Зеленскому будет необходимо принимать непопулярные решения, что даст возможность политическим оппонентам помешать его послевоенным планам.

Прямая речь Зеленского: "Абсолютно каждая семья, каждый из нас платят слишком большую цену за эту войну. Для некоторых людей – это огромная жертва. Кто-то потерял своих детей, погибших в борьбе за свободную Украину. Кто-то стал вынужденным переселенцем, кто-то даже переехал за границу.

Мы все несем эти жертвы, но мы отдаем эту жертву ради будущего – будущего свободной и демократической Украины. Если мы боремся за такой тип государства, за такой образ жизни, где главными принципами являются свобода и демократия, и если мы боремся за это и защищаем именно это, то как я могу иметь какое-то иное мнение? Никто не допустит этого среди нашего народа, и мне лично это ("закручивание гаек" – УП) не понравилось бы. Я думаю, что я не готов к такому.

Но нам нужно быть серьезными касательно строгой вертикали власти в плане безопасности. У нас более опасная ситуация даже в Израиле. Мы не можем быть либеральными в плане безопасности, но в остальном наше государство – либеральное, наш народ – либеральный. Мы ценим свободу и мы боремся за нее".

Детали: В то же время президент подчеркнул, что ради поддержания национальной обороны и безопасности властям придется усилить вертикаль военного сектора и правоохранительных органов, хотя это должно сопровождаться законодательными ограничениями.

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Кроме того, Зеленский сказал, что самое большое количество жертв от российской оккупации приходится на восточные области Украины. В то же время именно на востоке Украины относительно больше граждан имели родственные, бизнесовые или профессиональные связи с Россией, а также ранее придерживались мнения, что украинская власть должна достичь какого-то компромисса с Кремлем.

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