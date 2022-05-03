Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония может отозвать подписи под пограничными договорами с Россией

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 06:24
Эстония может отозвать подписи под пограничными договорами с Россией
фото: Getty Images

Во вторник парламент Эстонии рассмотрит предложение правительства отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пояснительную записку

Детали: Речь идет о договорах, подписанные 18 февраля 2014 года.

Реклама:

С предложением об отзыве подписей выступила оппозиционная консервативная народная партия Эстонии.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - говорится в пояснительной записке.

Справка: Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор.

ВИДЕО ДНЯ

Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

Темы: ЭстонияРосcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: