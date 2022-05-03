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Эстония может отозвать подписи под пограничными договорами с Россией

Ольга ГлущенкоВторник, 3 мая 2022, 06:24
фото: Getty Images

Во вторник парламент Эстонии рассмотрит предложение правительства отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на пояснительную записку

Детали: Речь идет о договорах, подписанные 18 февраля 2014 года.

С предложением об отзыве подписей выступила оппозиционная консервативная народная партия Эстонии.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - говорится в пояснительной записке.

Справка: Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор.

Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года, на основании которого проходила довоенная граница.

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Темы: ЭстонияРосcияграница
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