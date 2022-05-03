Сборная Украины стартовала на Дефлимпиаде 9 медалями

Сборная Украины начала выступления на Дефлимпиаде-2021 – мультиспортивных играх среди людей с нарушением слуха в Бразилии – и в первый день завоевала девять медалей в трех видах спорта.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: В активе сине-желтых – шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль.

Первую победу Украине принесла велосипедистка из Черновицкой области Елисавета Топчанюк, ставшая лучшей в шоссейной гонке на 1000 метров. Украина впервые была представлена ​​в этом виде спорта, поэтому медаль Топчанюк стала дебютной для сборной.

Наибольшее количество наград украинцы завоевали в карате, где взяли три "золота" и два "серебра". Чемпионами Дефлимпиады в кумите стали Карина Янчук из Луганщины, победившая в категории до 68 кг, и Александр Махно из Полтавщины – в категории до 84 кг. Другой украинец, Николай Пантюшин из Днепропетровщины, завершил соревнования в категории свыше 84 кг с "серебром".

Кроме того, Александр Черняев из Харьковской области завоевал золотую медаль у ката, а также "серебро" в мужских командных соревнованиях вместе с Александром Кальником и Александром Тритяком.

Завершили день соревнования по плаванию, в котором Украина выиграла еще два "золота" и "бронзу". Киевлянин Илья Султанов, для которого эти Игры стали дебютными в карьере, финишировал первым на дистанции 50 м баттерфляем. А в плавании комплексным стилем на 200 м третье место заняла Ирина Терещенко.

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Также украинская команда стала лучшей в эстафете 4х100 м вольным стилем. "Золото" в финале принесли Алексей Литвиненко, тот же Султанов, Алексей Коломиец и Максим Дудник.