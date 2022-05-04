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В Горловку привезли сотню трупов россиян, убитых в Запорожской области – ОВА

"Украинская правда"Среда, 4 мая 2022, 08:33

В морг Горловки доставлено более 100 тел  российских военнослужащих, погибших на территории Запорожской области, также на Запорожском направлении группа россиян попала в плен.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "На Запорожском направлении российские войска проводили штурмовые действия в направлении Орехова, но снова не имели успеха.

В Горловку (Донецкая область – ред.)  в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных российских военнослужащих, погибших на территории Запорожской области.

Кроме того, наши защитники на Запорожском направлении взяли в плен очередную группу россиян, заблудившихся на украинской земле".

Детали: В Гуляйполе в результате вражеских атак горели жилые и хозяйственные постройки.

В Запорожском районе вблизи Новояковлевки пиротехники ГСЧС уничтожили 39 единиц остатков реактивных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами современного производства, а в селе Веселянка на поле агрофирмы было изъято и обезврежено 2 реактивных снаряда "Ураган" 220-мм.

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Темы: войнаЗапорожская областьДонецкая область
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