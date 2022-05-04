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В Приднестровье заявляют о массовых "минированиях"

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 16:10

Так называемое "министерство внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявило о получении писем о "заминировании" более 20 заведений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Newsmaker.

4 мая в "МВД" заявили, что сообщения о якобы заминировании поступили на все автостанции региона, городским судам Тирасполя и Бендер, администрациям Рыбницы и Бендер, нескольким школам, Приднестровскому институту искусств, университету им. Шевченко и его филиалам, теплоэнерго в Бендерах.

"На большинстве объектов проверки уже завершены, взрывные устройства не обнаружены", - добавили в ведомстве.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задача российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине - установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Минобороны Молдовы заявило, что пока не видит признаков того, что Россия может готовить нападение на Молдову.

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Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

Смотрите также: Молдова с нами или с РФ в войне? Трезвые объяснения, инсайды и важные детали

Темы: Приднестровье
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