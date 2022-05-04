Кличко просит киевлян не паниковать из-за дыма: горят леса

Мэр Киева Виталий Кличко просит киевлян не паниковать в случае задымленности, поскольку в Киевской области горят леса.

Источник: Кличко в Telegram

Дословно: "Лесные пожары пылают в Киевской области. Горит около 1 гектара леса в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне".

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"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и не находитесь на улице".