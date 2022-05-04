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Британия поможет Финляндии в случае нападения РФ даже без членства в НАТО - глава Минобороны

"Европейская правда"Среда, 4 мая 2022, 22:51

Великобритания поможет Финляндии в случае нападения России независимо от того, является ли страна членом НАТО.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Хельсинки, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

"Невозможно, чтобы Британия не поддержала Финляндию или Швецию, если они когда-либо подвергнуться нападению, независимо от какого-либо большого официального соглашения. Мы - европейские страны, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокие, длинные истории", - сказал он.

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Ранее премьер-министр Финляндии, Санна Марин, заявила, что в заявлении на членство в НАТО ключевой проблемой будет сохранение процесса ратификации как можно более коротким.

Ранее сообщалось, что Финляндия примет решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

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Как сообщалось, Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.

Темы: ВеликобританияФинляндияРосcия
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