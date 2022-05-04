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Британія допоможе Фінляндії у разі нападу РФ навіть без членства в НАТО - глава Міноборони

"Європейська правда"Середа, 4 травня 2022, 22:51

Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес під час візиту до Гельсінкі, пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Неможливо, щоб Британія не підтримала Фінляндію чи Швецію, якщо на них коли-небудь нападуть, незалежно від наявності якоїсь великої офіційної угоди. Ми є європейськими країнами, які мають ті самі цінності, які мають глибокі, довгі історії ", - сказав він.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що в заяві про членство в НАТО ключовою проблемою буде зробити процес ратифікації якомога коротшим.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія ухвалить рішення про подання заявки на членство в НАТО 12 травня.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ до Альянсу, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

Теми: Велика БританіяФінляндіяРосія
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