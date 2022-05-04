На востоке ВСУ отбили 11 атак, уничтожили 2 самолета

На Донецком и Луганском направлениях в среду бойцы ООС отбили 11 атак врага, уничтожили 17 единиц техники, также в небе Донбасса сбили 2 российских самолета и 2 беспилотника.

Источник: Операция объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно ООС: "Украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в среду российские войска совершили 2 атаки позиций украинских защитников. Потери врага составили: 36 человек личного состава, 2 МБП, 2 БТР и 3 АТ.