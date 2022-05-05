Россия пыталась подорвать возможности Украины получать оружие – Пентагон

Вражеские ракетные удары по важным объектам инфраструктуры должны были помешать поставке военной помощи в Украину.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Они (россияне – ред.) пытались поразить то, что, по нашему мнению, является критически важными инфраструктурными целями на западе (Украины – ред.), в том числе объекты электроснабжения, транспортные узлы и т.д."

Мы рассматриваем это как их попытки подорвать возможности Украины по возобновлению своих сил".

"Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев".

Детали: Кирби заверил, что, несмотря на такие удары, Соединенные Штаты сохраняют все возможности для поставки военной помощи, в том числе систем вооружений.

По его словам, США и другие западные страны имеют множество способов для транспортировки необходимой помощи в Украину.